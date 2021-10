Berlin - Die Unionsfraktion will CDU-Politikerin Yvonne Magwas als Bundestagsvizepräsidentin vorschlagen. Sie sei eine erfahrene Parlamentarierin und bringe "Lebenswirklichkeit" mit, sagte Fraktionschef Ralph Brinkhaus vor einer Fraktionssitzung am Montagabend.



"Ich glaube das es angemessen wäre, die CDU/CSU-Fraktion mit zwei Vizepräsidenten zu beteiligen", ergänzte CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt. Denn die SPD stelle bereits die Bundestagspräsidentin und eine Vizepräsidentin. Vorab hatte SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich jedoch einer Verteilung von zwei Vizepräsidenten an die Union abgelehnt.

