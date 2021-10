Der technologielastige Nasdaq 100 legte um 0,43 Prozent auf 15 421,55 Punkte zu. Der marktbreite S&P 500 gewann 0,18 Prozent auf 4553,07 Zähler.New York - Die Anleger sind am Montag bei US-Aktien wankelmütig in den Handel gegangen. Der Dow Jones Industrial näherte sich in den Anfangsminuten zwar bis auf wenige Punkte seiner Bestmarke vom vergangenen Freitag, im Anschluss liessen sie es aber langsamer angehen. Nach einem zeitweisen Ausflug ins Minus legte der Leitindex zuletzt um 0,04 Prozent auf 35 691,87 Punkte zu.

