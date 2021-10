FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat sich am Montag weiter nach oben gearbeitet. Im späten Handel kletterte der deutsche Leitindex bis auf rund 15 619 Punkte, fiel dann zum Schluss aber wieder mit plus 0,36 Prozent auf 15 599,23 Punkte knapp unter die umkämpfte 15 600er-Marke. Der MDax der mittelgroßen Börsenunternehmen schloss mit plus 0,07 Prozent auf 34 849,02 Punkte.

Moderate Kursgewinne an den New Yorker Börsen erwiesen sich als Stütze für den deutschen Markt. Insgesamt aber hielten sich die Anleger hierzulande eher wieder zurück, bevor die Quartalsberichtssaison in dieser Woche weiter an Fahrt gewinnt. Die steigenden Ölpreise verlören die Anleger dabei nicht aus den Augen, hieß es.

In der deutschen Wirtschaft hatte sich die Stimmung im Oktober angesichts anhaltender Probleme im globalen Handel erneut verschlechtert, was die Aktien-Anleger aber angesichts der bekannten Lieferkettenprobleme nicht mehr überraschte. Der Ifo-Geschäftsklimaindex, Deutschlands wichtigstes Konjunkturbarometer, war wie erwartet zum vierten Mal in Folge gefallen./ajx/he

DE0008469008, DE0008467416