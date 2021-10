Mainz (ots) -



Einerseits wird über das Ende des Corona-Ausnahmezustands diskutiert, andererseits nähern wir uns gefühlt schon wieder dem nächsten. Denn die Infektionszahlen steigen stark - und damit auch die Ungewissheit, was auf die Kliniken zukommt. Es ist ein schweres Versäumnis, dass trotz aller Warnungen zu wenig gegen den Pflege- und Personalnotstand unternommen wurde. Deshalb klagen die Intensivstationen vielerorts schon jetzt wieder über eine hohe Belastung. Ein weiterer Fehler aus dem vergangenen Jahr darf sich nicht wiederholen: Die Lage in den Altenheimen muss jetzt in den Mittelpunkt rücken. Sonst drohen dort erneut viele Tote. Dringend nötig sind, wenn noch nicht verabreicht, die Auffrischungsimpfungen; zudem mehr Tests bei den Mitarbeitern und falls angebracht auch Pflichttests für die Besucher - ob nun geimpft oder nicht. Denn auch Geimpfte können das Virus einschleppen. Im Frühjahr haben die Tests neben den Impfungen maßgeblich die Lockerungen ermöglicht, nun könnten sie diese stützen. Weil sie inzwischen Geld kosten, lassen sich aber immer weniger Menschen testen - das dürfte sich noch als schwerer Fehler herausstellen. Ebenfalls ein Ärgernis: Weil man sich nicht auf ein gemeinsames Corona-Warnsystem geeinigt hat, hat jedes Bundesland sein eigenes entwickelt. Die Folge sind von Land zu Land völlig unterschiedliche Regeln und Indikatoren. Einige setzen strenger auf 2G, manche auf Mischformen, das Saarland zum Beispiel breit auf 3G. Auch wenn eine flexible Reaktion je nach regionaler Lage möglich sein muss - ganz ohne gemeinsame Standards geht es nicht.



