Beim Erklären eigener Fehler muss die Bahn deutlich besser werden und dafür kann es keine Ausreden geben. Verbesserungen an dieser Stelle würden sich nicht nur kurzfristig, sondern auch mittelfristig auszahlen. In den nächsten Jahren plant das Unternehmen hohe Investitionen in das Netz, weshalb das Umfahren von Baustellen tägliche Übung bleiben wird. Es wird also mit hoher Wahrscheinlichkeit immer wieder Phasen geben, in denen die Pünktlichkeit und die Zuverlässigkeit leiden. Die Reisenden werden aber nur vom Auto umsteigen, wenn sie sicher sind, dass sie an ihrem Ziel ankommen und sie bei Verspätungen nicht im Nirgendwo sitzen bleiben, weil die Ansagen falsch sind. Enttäuscht die Bahn ihre Fahrgäste zu oft, werden sie sich wieder dem Auto oder Flugzeug zuwenden.



