Deutschland steuert auf eine massive Energiekrise im Winter zu, möchte aber dennoch Kohle- und Atomkraftwerke so schnell wie möglich abschalten, hat aber kein logisch nachvollziehbares Konzept, wie die Energieversorgung wirklich sichergestellt werden soll! Und das nimmt inzwischen schon groteske Dimensionen an: so etwa bei Marcel (Marcello) Fratzscher (Fratzscherino), der eine "grüne Inflation" fordert, also eine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...