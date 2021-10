Bei Tesla geben heute eindeutig die Bullen den Ton an. So zeigt die Kurstafel für die Aktie einen kräftigen Anstieg von rund elf Prozent an. In der Spitzengruppe der Tagesgewinner findet sich der Titel damit ganz sicher wieder. Ist das der Beginn der nächsten Aufwärtsbewegung oder nur ein Tropfen auf den heißen Stein?

Ihr Geschenk: Aufgrund dieser hochspannenden Konstellation haben wir eine ausführlichen Sonderanalyse zu Tesla erstellt, die Sie hier kostenlos abrufen können.

Kursverlauf von Tesla der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Tesla-Analyse einfach hier klicken.

Dieser Kursschub lässt die Bullen regelrecht vor Freude tanzen. Denn dieses Plus bedeutet für ...

Den vollständigen Artikel lesen ...