Wie immer gibt es auch dieser Tage an den Börsen Gewinner und Verlierer zu sehen. Einige Aktien vollführen dabei erstaunlich ähnliche Bewegungen, wenngleich nicht unbedingt im selben Ausmaß. In positiver Hinsicht sind dabei derzeit die Anteile von Tesla und BYD zu nennen, die erst in der letzten Woche neue Kursrekorde feiern konnten.Bei Tesla (US88160R1014) liegen die Gründe dafür mehr oder weniger klar auf der Hand. Der E-Auto-Pionier konnte mal wieder fulminante Zahlen vorweisen in so ziemlich jeder Hinsicht neue Rekorde vermelden, sei es bei den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...