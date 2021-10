Breaking News: Glow LifeTech erhält Zulassung für den MyCell-Bioreaktor!

Anzeige / Werbung

Breaking News: Glow Takes Receipt of MyCell® Reactor for Prototyping and Formulation for Canadian Processing; Receives CSA Standards Approval

Glow LifeTech Ltd. (WKN: A2QRFS) gibt bekannt, dass man die erste Reaktorausrüstung zur Herstellung seiner hochleistungsfähigen MyCell®-Inhaltsstoffe und die CSA-Zulassung für die Anlage erhalten hat. Dies wird es Glow ermöglichen, seine branchenführenden MyCell®-Inhaltsstoffe herzustellen. Der Reaktor ist ein wichtiger Ausrüstungsgegenstand, der die Umwandlung von schlecht zu absorbierenden Inhaltsstoffen in klare, wasserkompatible Konzentrate mit schnellem Wirkungseintritt, hoher Absorption und präziser Dosierung ermöglicht, wobei nur natürlich gewonnene Inhaltsstoffe verwendet werden. Zum ersten Mal wird die preisgekrönte MyCell®-Technologie außerhalb der Schweiz eingesetzt.

Durch die sogenannte "Mycellisierung" können Stoffe mit geringer Bioverfügbarkeit für den Körper so verändert werden, dass sie der Organismus leicht und in ausreichendem Maß aufnehmen kann, sodass sich positive Wirkungen schneller und stärker entfalteten können. In die Schlagzeilen gekommen ist diese Technologie, auf die Glow LifeTech Ltd. (WKN: A2QRFS) das Nutzungsrecht für den nordamerikanischen Raum erworben hat, durch die aufsehenerregenden Studien unter FDA-Auflagen an hospitalisierten Covid-19 Patienten (gleich mehr dazu), die zu 100% innerhalb kürzester Zeit gesundeten, ohne weiterführende Maßnahmen in Anspruch nehmen zu müssen.

Nun ist diese Technologie, die auch das Vertrauen der hohen Geistlichkeit des Vatikans genießt (mehr dazu im Haupttext), zum ersten Mal außerhalb der Schweiz im Einsatz. Durch den Standort Kanada eröffnen sich zusätzlich Märkte, die den Schweizer Erfindern bislang verschlossen geblieben sind, nämlich der Cannabis-Einsatz (THC). Speziell in der Schmerzbekämpfung mit THC-haltigen Extrakten ergibt sich der Vorteil der schneller einsetzenden und länger anhaltenden Wirkung bei gleichzeitig niedrigerer Dosierung!

