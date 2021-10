Bern (ots) -Dr. Hanspeter Kaspar, Leiter Finanzen & Infrastruktur und Mitglied der Geschäftsleitung, verlässt Valiant aus persönlichen Gründen, um sich beruflich neu zu orientieren.Hanspeter Kaspar ist im Oktober 2019 zu Valiant gestossen. Während den vergangenen zwei Jahren hat er den Bereich Finanzen und Infrastruktur geführt und konnte in seiner Amtszeit gemeinsam mit CEO Ewald Burgener gute finanzielle Ergebnisse präsentieren. Der 57-jährige Zürcher begleitete auch die laufende Expansionsstrategie.Nun hat sich Hanspeter Kaspar aus persönlichen Gründen entschieden, Valiant zu verlassen und sich beruflich neu zu orientieren. Valiant bedankt sich beim scheidenden Finanzchef für seine Leistungen und sein Engagement und wünscht ihm beruflich wie privat alles Gute.Ad interim übernimmt sein Stellvertreter Serge Laville per sofort die Aufgaben von Hanspeter Kaspar. Die ordentliche Nachfolgeregelung wird von Valiant umgehend an die Hand genommen.Pressekontakt:Thomas Ulrich, Leiter Kommunikation, 031 320 96 00, thomas.ulrich@valiant.chOriginal-Content von: Valiant Holding AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100004287/100879935