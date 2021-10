DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

Facebook hat im dritten Quartal beim Gewinn die Erwartungen des Marktes geschlagen, blieb aber beim Umsatz unter den Schätzungen der Analysten. Auch der Umsatzausblick für das laufende vierte Quartal verfehlte die Prognose des Marktes. Der Konzern verwies zur Begründung auf die neuen Datenschutzbestimmungen von Apple, die Werbetreibenden - auch auf der Facebook-Plattform - gezielte Kampagnen erschweren. Für die Facebook-Aktie ging es nachbörslich auf Nasdaq.com um 1,7 Prozent auf 334,30 Dollar nach oben.

Der Facebook-Konzern, zu dem neben dem gleichnamigen sozialen Netzwerk auch Instagram und Whatsapp gehören, steigerte den Umsatz in den drei Monaten bis Ende September auf 29,01 Milliarden US-Dollar, nach 21,47 Milliarden Dollar im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Analysten hatten im Factset-Konsens allerdings mit 29,49 Milliarden gerechnet.

Der Gewinn legte auf 9,19 Milliarden Dollar bzw 3,22 Dollar je Aktie zu. Hier hatten die Analysten lediglich mit 3,19 Dollar je Aktie gerechnet.

Für das vierte Quartal geht Facebook von einem Umsatz zwischen 31,5 und 34 Milliarden Dollar aus, was unter der Konsensschätzung von 34,72 Milliarden Dollar liegt. Nach Aussage von Chief Financial Officer David Wehner spiegelt die Prognose "die erheblichen Unsicherheiten wider, mit denen wir im vierten Quartal angesichts des anhaltenden Gegenwinds durch die Apple-Änderungen und den makroökonomischen Auswirkungen durch die Corona-Pandemie konfrontiert sind."

Die Zahl der aktiven monatlichen Nutzer erhöhte sich um 6 Prozent auf 2,92 Milliarden, was im Rahmen der Erwartungen der Analysten lag.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

In den USA veröffentlichen u.a. folgende Unternehmen Geschäftszahlen:

12:00 United Parcel Service Inc (UPS), Ergebnis 3Q, Atlanta

12:20 General Electric Co, Ergebnis 3Q, Boston

12:30 3M Co, Ergebnis 3Q, St. Paul

12:55 Raytheon Technologies Corp, Ergebnis 3Q, Waltham

13:00 Lockheed Martin Corp, Ergebnis 3Q, Bethesda

22:01 Texas Instruments Inc, Ergebnis 3Q, Dallas

22:02 Alphabet Inc, Ergebnis 3Q, Mountain View

22:05 Twitter Inc, Ergebnis 3Q, San Francisco

22:08 Microsoft Corp, Ergebnis 1Q, Redmond

22:08 Visa Inc, Ergebnis 4Q, Foster City

22:10 Advanced Micro Devices Inc, Ergebnis 3Q, Sunnyvale

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 16:00 Neubauverkäufe September PROGNOSE: +2,7% gg Vm zuvor: +1,5% gg Vm 16:00 Index des Verbrauchervertrauens Oktober PROGNOSE: 108,0 zuvor: 109,3 22:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API)

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % E-Mini-Future S&P-500 4.570,25 +0,3% E-Mini-Future Nasdaq-100 15.575,25 +0,5% Nikkei-225 29.139,21 +1,9% Hang-Seng-Index 26.028,94 -0,4% Kospi 3.044,98 +0,8% Shanghai-Composite 3.612,88 +0,1% S&P/ASX 200 7.440,00 -0,0%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Überwiehend Gewinne- Freundliche Vorgaben von der Wall Street unterstützen am Dienstag das Sentiment an den Börsen in Ostasien und Australien. Einige Plätze haben allerdings im Verlauf ihre Startgewinne wieder abgegeben, belastet von der sich regional verschärfenden Corona-Lage. Im Blick steht auch eine Videokonferenz des chinesischen Vizepremiers Liu He mit US-Finanzministerin Janet Yellen zu Wirtschaftsfragen. Von chinesischer Seite wurde das Gespräch als pragmatisch und konstruktiv bezeichnet. Der japanische Nikkei-225 verbucht die mit Abstand stärksten Gewinne, nachdem er am Vortag noch Schlusslicht in Ostasien war. Aktuell gewinnt der Index 1,7 Prozent - gezogen von starken Technologie-, Elektronik- und Autoaktien. Der Markt in Hongkong tendiert etwas leichter. Aktien von Elektroautoherstellern profitieren davon, dass Tesla auf ein Allzeithoch gesprungen ist. Die Börse in Schanghai tendiert nur noch seitwärts, nachdem sie zunächst im Plus notiert hatte. Hier lastet weiter die Corona-Pandemie, da die Regierung scharfe Maßnahmen gegen die weitere Ausbreitung getroffen hat. Der südkoreanische Kospi wird von Elektronik-, Energie- und Biotechwerten nach oben geleitet.

US-NACHBÖRSE

Besser als erwartet schnitt Brown & Brown ab. Der Versicherer steigerte den Gewinn auf 146 (134) Millionen Dollar, auf bereinigter Basis lag er Gewinn je Aktie bei 58 Cent. Der Umsatz kletterte um 14 Prozent auf 770 (674) Millionen Dollar. Analysten hatten mit einem adjustierten Gewinn von 53 Cent und einem Umsatz von 762 Millionen Dollar gerechnet. Die Aktie verteuerte sich um 2,5 Prozent auf 68,15 Dollar.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 35.741,15 +0,2% 64,13 +16,8% S&P-500 4.566,48 +0,5% 21,58 +21,6% Nasdaq-Comp. 15.226,71 +0,9% 136,51 +18,1% Nasdaq-100 15.514,19 +1,0% 159,13 +20,4% Montag Freitag Umsatz NYSE (Aktien) 805 Mio 755 Mio Gewinner 2.122 1.671 Verlierer 1.245 1.615 Unverändert 120 140

Freundlich - Die Rekordjagd an der Wall Street hat sich zu Beginn der neuen Woche fortgesetzt, wobei die Anleger auf gute Geschäftszahlen setzten. Dass sich der Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) weiter abgeschwächt hat ging dagegen im Optimismus für die Quartalszahlen unter. Zudem indiziert der CFNAI aber auch weiterhin eine expandierende US-Wirtschaft. Im Fokus stand vor allem die Tesla-Aktie, die um 12,7 Prozent auf 1.024,86 Dollar zulegte. Der Elektroautobauer gehört nun auch zu den Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von über einer Billion Dollar. Der erneute Höhenflug von WTI und Brent trieb die Kurse der Ölaktien weiter an. Die Papiere von Exxon Mobil (+1,9%) und Chevron (+0,9%) gehörten zu den größten Gewinnern im Dow. Der Energie-Sektor im S&P-500 kletterte um 1,4 Prozent nach oben. Für Paypal ging es um 2,7 Prozent nach oben. Der US-Zahlungsdienstleister plant derzeit keine Übernahme der Social-Media-Plattform Pinterest und trat damit anderslautenden Marktgerüchten entgegen, die die Aktie zuletzt unter Druck gebracht hatten. Der Pinterest-Kurs knickte nach dem jüngsten Anstieg um 12,7 Prozent ein.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,43 -2,0 0,45 31,6 5 Jahre 1,17 -2,3 1,20 81,4 7 Jahre 1,47 -0,7 1,47 81,8 10 Jahre 1,64 0,3 1,63 72,0 30 Jahre 2,09 1,8 2,07 44,1

Die US-Zehnjahresrendite lag mit 1,64 Prozent auf dem zuletzt deutlich erhöhten Niveau.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 9:29 Uhr % YTD EUR/USD 1,1604 -0,1% 1,1612 1,1653 -5,0% EUR/JPY 132,22 +0,1% 132,04 132,51 +4,9% EUR/GBP 0,8432 -0,0% 0,8435 0,8452 -5,6% GBP/USD 1,3762 -0,0% 1,3768 1,3787 +0,6% USD/JPY 113,95 +0,2% 113,71 113,60 +10,4% USD/KRW 1.165,23 -0,3% 1.168,40 1.168,71 +7,3% USD/CNY 6,3835 -0,0% 6,3858 6,3822 -2,2% USD/CNH 6,3814 -0,0% 6,3828 6,3773 -1,9% USD/HKD 7,7740 -0,0% 7,7743 7,7735 +0,3% AUD/USD 0,7515 +0,3% 0,7491 0,7492 -2,4% NZD/USD 0,7173 +0,1% 0,7163 0,7170 -0,2% Bitcoin BTC/USD 62.561,01 -0,4% 62.830,26 61.927,50 +115,4%

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 83,89 83,76 +0,2% 0,13 +75,3% Brent/ICE 86,25 85,99 +0,3% 0,26 +70,1%

Auf neue Siebenjahreshochs kletterten im Verlauf die Ölpreise, gaben im späten Handel einen Großteil der Gewinne aber wieder ab und zeigten sich uneinheitlich. Als Grund wurde auf Aussagen Saudi-Arabiens verwiesen, wonach die Opec+ einen vorsichtigen Ansatz auf der Angebotsseite verfolgen solle wegen des Risikos, dass die Nachfrage pandemiebedingt wieder nachlassen könnte. Zum Preisanstieg trage auch die Umstellung von Gas auf Öl bei vor dem Hintergrund der stark gestiegenen Gaspreise, hieß es. Die Gaspreise zogen deutlich an, wozu Marktexperten auf Prognosen einer kühleren Witterung verwiesen, aber auch den Verfall von Optionskontrakten am Dienstag.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.803,52 1.807,79 -0,2% -4,28 -5,0% Silber (Spot) 24,41 24,57 -0,7% -0,16 -7,5% Platin (Spot) 1.054,45 1.061,99 -0,7% -7,54 -1,5% Kupfer-Future 4,54 4,53 +0,3% +0,01 +28,9%

Gold war so teuer wie seit sechs Wochen nicht. Selbst die hohen Marktzinsen und der festere Dollar bremsten nicht, weil viele Anleger wegen der hohen Inflation das Edelmetall als Inflationsschutz kauften.

MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR

KARTELLRECHT USA

DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien -2-

Die US-Handelsbehörde FTC (Federal Trade Commission) nimmt ihre gängige Praxis wieder auf, künftige Übernahmen durch Unternehmen, die "wettbewerbswidrige Fusionen" anstreben, routinemäßig einzuschränken. In einer Grundsatzerklärung wird die Industrie darauf hingewiesen, "dass die FTC in ihren Anordnungen zur Durchsetzung von Fusionskontrollen von den übernehmenden Unternehmen wieder verlangen wird, zuvor die Genehmigung der Behörde einzuholen, bevor sie eine künftige Transaktion abschließen, die sich auf jeden relevanten Markt auswirkt, für den ein Verstoß geltend gemacht wurde".

KLIMAPOLITIK AUSTRALIEN

Australien will den Ausstoß von Treibhausgasen bis 2050 auf null reduzieren, die Reduktionsziele für 2030 jedoch nicht weiter verschärfen.

*Südkorea BIP 3Q +0,3% gg Vorquartal, +4,0% gg Vorjahr

*Südkorea BIP 3Q PROGNOSE +0,6% gg Vorquartal, +4,3% gg Vorjahr

TÜRKEI/EU/USA

Der türkische Staatschef Recep Erdogan hat von der von ihm angedrohten Ausweisung westlicher Diplomaten Abstand genommen. Die Botschafter hätten "einen Rückzieher gemacht" und "werden in Zukunft vorsichtiger sein", sagte Erdogan am Montagabend. Zuvor hatten einige der betroffenen Botschaften eine Erklärung veröffentlicht, wonach sie sich gemäß der Wiener Konvention daran halten, sich nicht in die inneren Angelegenheiten des Gastlandes einzumischen.

EU/IRAN

Vertreter des Iran und der EU treffen sich in den kommenden Tagen zu Vorgesprächen über eine Wiederaufnahme der Wiener Atomverhandlungen. Bei dem anvisierten Treffen in Brüssel soll es um die Wiederbelebung der eigentlichen Atom-Verhandlungen unter Beteiligung von Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Russland und China gehen.

FACEBOOK

hat im dritten Quartal beim Gewinn die Erwartungen des Marktes geschlagen, blieb aber beim Umsatz unter den Schätzungen der Analysten. Auch der Umsatzausblick für das laufende vierte Quartal verfehlte die Prognose des Marktes. Der Konzern verwies zur Begründung auf die neuen Datenschutzbestimmungen von Apple, die Werbetreibenden - auch auf der Facebook-Plattform - gezielte Kampagnen erschweren.

TESLA

gehört nach Alphabet, Microsoft, Apple, Amazon und Facebook nun auch zu den Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von über einer Billion Dollar.

