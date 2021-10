Wichtige Punkte vorab: Langfristig gute Aktien an der Nasdaq sollten Stabilität und Wachstum bieten. Amazon ist jetzt ein diversifizierter Tech-Gigant, der in mehreren Wachstumskategorien führend ist. Costco ist ein beeindruckendes Einzelhandelsunternehmen mit einem gleichmäßigeren Cashflow und höheren Wachstumsaussichten als die Konkurrenz. Der Nasdaq 100 hat einen enormen Aufschwung erlebt, seit die Pandemie am Aktienmarkt für Chaos gesorgt hat. Die meisten Anleger wollen daran teilhaben, aber ...

