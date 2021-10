DJ Symrise hebt Wachstumsprognose erneut an

FRANKFURT (Dow Jones)--Symrise ist im dritten Quartal erneut stark gewachsen und hebt deshalb seine Umsatzerwartungen erneut an. In den Monaten Juli bis September kletterten die Einnahmen um 10,6 Prozent auf 975 Millionen Euro, wie der Duftstoff- und Aromenhersteller aus Holzminden mitteilte. Organisch, also ohne Währungseffekte und das im April übernommene Duftstoff-Geschäft von Sensient, belief sich das Wachstum auf 8,3 Prozent und entsprach damit den Erwartungen der Analysten.

Die Normalisierung in der Corona-Pandemie ließ die Nachfrage unter anderem nach Sonnenschutzmitteln und Getränken steigen, davon profitierte auch Symrise. "Wir können auf ein äußerst erfolgreiches drittes Quartal 2021 blicken", sagte Vorstandschef Heinz-Jürgen Bertram. "Durch die Fortschritte in der Bekämpfung der Corona-Pandemie ist die Nachfrage weiter deutlich angestiegen."

Scent & Care, das Geschäft mit Duftstoffen, Parfümerie-Anwendungen und kosmetischen Wirkstoffen, wuchs organisch um 6,2 Prozent, Flavor & Nutrition, das Geschäft mit Aromen und Nahrungsmittelzusätzen, um 9,7 Prozent.

Das Unternehmen, das seit kurzem Mitglied im DAX 40 ist, hob auf dieser Basis seine Prognose erneut an. So wird mit einem organischen Umsatzwachstum von "um die 9 Prozent" statt bisher über 7 Prozent gerechnet. Die Erwartung an die EBITDA-Marge blieb mit "mehr als" 21 Prozent aber konstant.

"Wir sind überzeugt, dass wir noch mehr Wachstum erreichen können als zum Halbjahr prognostiziert und werden die verbleibenden Wochen 2021 dafür bestmöglich nutzen", sagte Konzernchef Bertram. Nach neun Monaten belief sich das organische Wachstum auf 9,2 Prozent.

Kontakt zum Autor: olaf.ridder@wsj.com

DJG/rio/cbr

(END) Dow Jones Newswires

October 26, 2021 01:38 ET (05:38 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.