Der deutsche Leitindex ist ordentlich in die neue Handelswoche gestartet. Lange Zeit bewegte sich der DAX kaum. Im Laufe des Tages ging es dann in kleinen Schritten nach oben. Am Ende lag der DAX bei 15.599 Punkten. Das ist ein Plus von fast 0,4 Prozent. Marktidee: Porsche. Die Aktie von Porsche war gestern mit einem Plus von über vier Prozent zweitstärkster Wert im DAX. Bereits an den Tagen davor hatte der Kurs mehrere wichtige Marken übersprungen. Die technische Ausgangslage bleibt bullish, solange die Porsche-Aktie nicht eine bestimmte Unterstützung unterschreitet. Auf der Oberseite stehen zwei Zielzonen im Fokus.