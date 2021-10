Vergangene Woche hatte die Finanznachrichtenagentur Bloomberg bereits geschrieben, dass Partners Group mit CVC über die Akquisition eines 25 Prozent-Anteils an Breitling verhandle. Die Investition würde Breitling mit rund 3 Milliarden Franken bewerten.Baar - Partners Group hat erwirbt eine signifikante Minderheitsbeteiligung am Schweizer Uhrenhersteller Breitling von CVC Capital Partners Fund VI und dem Management. Breitling wurde 1884 gegründet und ist heute einer der führenden Schweizer Uhrenhersteller mit einer einzigartigen Tradition und einer besonderen Positionierung als Luxusmarke. Breitling verfügt über ein vielfältiges Angebot an...

