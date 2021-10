DJ Evotec sieht 9M-EBITDA unter Vj, Konzernerlös deutlich höher

FRANKFURT (Dow Jones)--Evotec rechnet für die ersten neun Monate nach vorläufigen Zahlen mit einer deutlichen Steigerung bei den Konzernerlösen. Den operativen Gewinn sieht der Hamburger Pharma- und Biotech-Konzern aufgrund von Investitionen in den Kapazitätsausbau unter Vorjahr.

Wie der MDAX- und TecDAX-Konzern mitteilte, dürften die Konzernerlöse aus Verträgen mit Kunden im Zeitraum Januar bis September in einer Spanne vor 425 bis 435 Millionen Euro landen und somit deutlich über den 360,4 Millionen Euro des vergleichbaren Vorjahreszeitraums.

Das bereinigte Wachstum erwartet die Evotec SE in der Spanne 24 bis 27 Prozent. Herausgerechnet sind hierbei Sanofi-Zahlungen in Höhe von 8,6 Millionen Euro im ersten Quartal 2020 sowie negative Währungseinflüsse.

Der bereinigten operativen Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) dürfte laut Evotec zwischen 68 und 72 Millionen Euro landen, unterhalb der 76,9 Millionen Euro zum 30 September 2020. In erster Linie komme hier der geplante Ausbau der Kapazitäten in Vorbereitung auf den unmittelbar bevorstehenden Produktionsstart der Produktionssttätte J.POD^(R) 1 US in Redmond im US-Bundesstaat Washington zum Tragen.

Bereinigt um Sanofi und negative Währungseinflüsse sieht der Konzern das Wachstum bei 12 bis 18 Prozent.

Die "unverpartnerten F&E-Aufwendungen" sieht Evotec im Berichtszeitraum bei 41 bis 44 Millionen Euro und somit 8 bis 11 Millionen Euro höher als in den ersten neun Monaten des Jahres 2020.

Die vollständigen Ergebnisse will Evotec wie geplant am 11. November veröffentlichen.

