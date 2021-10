Für mehr Komfort und Effizienz bei globalen klinischen Studien hat Schreiner Medipharm ein neues Spezialetikett für Infusionsflaschen entwickelt: Die Kombination aus dem Hänger-Label "Pharma-Tac" und einem Booklet-Label ergänzt den in das Etikett integrierten Aufhängebügel mit einem Papier-Booklet. Damit lassen sich umfassende Produktbeschreibungen in verschiedenen Sprachen aufbringen, was mehr Flexibilität und Zuverlässigkeit bei internationalen Studien bietet. Für das neue Label mit integriertem ...

