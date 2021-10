Zum 15. Oktober 2021 hat Dr. Andreas Gabriel die Aufgabe des Chief Operating Officers für alle Standorte des Unternehmensbereichs Medical übernommen. Dr. Gabriel hat an der Technischen Universität Darmstadt sein Chemiestudium mit Diplom abgeschlossen. Nach seiner Promotion in Materialwissenschaft und Tätigkeit als Wissenschaftler ging er im Jahr 1998 in die Wirtschaft. Dr. Gabriel bringt eine langjährige und umfassende Erfahrung mit ins Unternehmen, die er etwa bei seinen Tätigkeiten für den US-amerikanischen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...