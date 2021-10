München (ots) -Endlich wieder Roter Teppich. Auf diesen Moment haben nicht nur Nilam Farooq, Christoph Maria Herbst und Hassan Akkouch wegen Corona lange warten müssen. Am Montagabend war es endlich soweit: CONTRA feierte seine lang erwartete Deutschlandpremiere im Kölner Cinedom in Anwesenheit von Regisseur Sönke Wortmann, den Produzenten Christoph Müller und Tom Spieß, Co-Produzent Stefan Gärtner, Drehbuchautor Doron Wisotzky und dem hochkarätigen Schauspielensemble. Die kluge Komödie begeisterte das Premierenpublikum und könnte aktueller nicht sein: Es geht um Vorurteile, Stereotype und die Lust an guten Argumenten. Constantin Film bringt CONTRA am 28. Oktober in die deutschen Kinos.Das war eine fremdenfeindliche Bemerkung zu viel: Professor Richard Pohl (Christoph Maria Herbst) droht von seiner Universität zu fliegen, nachdem er die Jura-Studentin Naima Hamid (Nilam Farooq) in einem vollbesetzten Hörsaal beleidigt hat. Als das Video viral geht, gibt Universitätspräsident Alexander Lambrecht (Ernst Stötzner) seinem alten Weggefährten eine letzte Chance: Wenn es dem rhetorisch begnadeten Professor gelingt, die Erstsemestlerin Naima für einen bundesweiten Debattier-Wettbewerb fitzumachen, wären seine Chancen vor dem Disziplinarausschuss damit wesentlich besser. Pohl und Naima sind gleichermaßen entsetzt, doch mit der Zeit sammelt die ungleiche Zweckgemeinschaft erste Erfolge...Die amüsant-entlarvende Tragikomödie von Erfolgsregisseur Sönke Wortmann basiert auf der französischen Vorlage "Le Brio", die Drehbuchautor Doron Wisotzky ("Schlussmacher", "What a Man") für das deutsche Kino adaptierte.Produzenten sind Christoph Müller und Tom Spieß. Executive Producer ist Martin Moszkowicz. CONTRA ist eine Constantin Film Produktion in Co-Produktion mit Seven Pictures Film. Gefördert wurde das Projekt von der Film- und Medienstiftung NRW, der Filmförderungsanstalt (FFA), dem Deutschen Filmförderfonds (DFFF) und dem FilmFernsehFonds Bayern (FFF).Darsteller*innen: Nilam Farooq, Christoph Maria Herbst, Hassan Akkouch, Ernst Stötzner, Meriam Abbas, Mohamed Issa, Stefan Gorski, Lieke Hoppe u.v.a.Regie: Sönke WortmannDrehbuch: Doron WisotzkyBildgestaltung: Holly FinkProduzenten: Christoph Müller, Tom SpießCo-Produzent: Stefan GärtnerExecutive Producer: Martin MoszkowiczPressematerial steht unter www.constantinfilm.medianetworx.dezum Download bereit.Pressekontakt:JUST PUBLICITY GmbH(TV, Print, Radio PR)Regine Baschny & Viktoria ZimaTel: 089 - 20 20 60-60Email: info@just-publicity.comJUST PUBLICITY ONLINE GmbH(Online PR)Nina SchattkowskyTel. 030 12087485Email: info@just-publicity-online.comOriginal-Content von: Constantin Film, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/12946/5056019