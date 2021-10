DGAP-News: Nagarro SE / Schlagwort(e): Sonstiges

Nagarro SE: Nagarro schließt die Reorganisation nach der Abspaltung erfolgreich ab



26.10.2021 / 10:06

München, 26. Oktober 2021 - Nagarro, ein weltweit führender Anbieter von Digital Engineering- und Technologielösungen, hat die Verschmelzung der Nagarro Holding GmbH und der Nagarro SE erfolgreich abgeschlossen. Die Verschmelzung schließt die Reorganisation des Unternehmens im Zusammenhang mit der Abspaltung von der Allgeier SE im Dezember 2020 ab.



Am 26. März 2021 teilte Nagarro mit, dass die Gesellschaft mit den Teilnehmern des Management-Beteiligungsprogramms auf der Ebene der operativen Führungsgesellschaft Nagarro Holding GmbH in Verhandlungen über die Auflösung dieses Programms und die anschließende vollständige Integration der Nagarro Holding GmbH in die Nagarro SE im Wege der Verschmelzung unter Ausgabe neuer Aktien an der Nagarro SE an die Mitglieder des Programms eintritt. Am 31. August 2021 stimmte die Hauptversammlung von Nagarro der Verschmelzung und einer damit verbundenen Kapitalerhöhung der Nagarro SE zu. Der erfolgreiche Abschluss der Verschmelzung sorgt nun für eine vereinfachte und verschlankte Organisationsstruktur, da unterhalb der Nagarro SE keine wesentlichen Minderheitenanteile mehr bestehen. Um den ehemaligen Minderheitenaktionären der Nagarro Holding GmbH neue Aktien zu gewähren, wurde eine Kapitalerhöhung von 19 % durchgeführt. Die zahlreichen Mitgründer und Mitglieder des Senior Managements halten zusammen einen erheblichen Anteil am gesamten Aktienkapital von Nagarro. "Wir sind sehr froh und erleichtert, dass wir die Reorganisation nach der Abspaltung aus der Allgeier SE im vergangenen Jahr nun abgeschlossen haben. Mit der vereinfachten Struktur und der verbesserten Angleichung der Anreize für das Management an die Ziele der Investoren freuen wir uns darauf, Nagarro auf die nächste Stufe von Wachstum und Relevanz zu führen", sagte Vikram Sehgal, Mitgründer. Weitere Informationen finden Sie unter www.nagarro.com.

Für Anfragen wenden Sie sich bitte an press@nagarro.com Über uns Nagarro, ein weltweit führendes Unternehmen für Digital Engineering, unterstützt seine Kunden dabei, innovative, digital-first Unternehmen zu werden und so auf ihren Märkten zu reüssieren. Das Unternehmen zeichnet sich durch seinen unternehmerischen, agilen und globalen Charakter, seine CARING-Mentalität und seinen Ansatz, bahnbrechende Lösungen zu finden, aus. Nagarro beschäftigt über 10.000 Mitarbeiter in 26 Ländern. Weitere Informationen finden Sie unter www.nagarro.com. FRA: NA9 (SDAX, ISIN DE000A3H2200, WKN A3H220)

