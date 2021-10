Es geht weiter! Goldexplorer O2Gold (TSXV OTGO / WKN ) hat die nächsten Bohrungen auf seinem Otu Central-Projekt in Kolumbien in Angriff genommen. Im Fokus steht, nach den erfolgreichen Bohrungen bei der historischen Aurora-Mine, diesmal das Brownfield-Ziel Aparecida. Aparecida liegt in nur rund 5 Kilometern Entfernung zu den Aurora-Stollen. Dass es sich um ein ergiebiges Gebiet handeln könnte, deutet sich an, da dort ...

