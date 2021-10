Evotec SE legt ungeprüfte Finanzergebnisse für die ersten neun Monate 2021 vor. Die Konzernerlöse aus Verträgen mit Kunden liegen im Bereich von 425 bis 435 Mio. Euro und damit deutlich über dem Vorjahreswert in Höhe von 360,4 Mio. Euro. Das bereinigte Wachstum (exkl. Sanofi-Zahlungen in Höhe von 8,6 Mio. Euro in Q1 2020 und negativer Währungseinflüsse wird im Bereich von 24 - 27 Prozent erwartet. Das bereinigte Konzern-EBITDA für die ersten neun Monate 2021 liegt bei 68 bis 72 Mio. Euro, verglichen mit 76,9 Mio. Euro zum 30. September 2020, in erster Linie beeinflusst vom geplanten Ausbau der Kapazitäten in Vorbereitung auf den unmittelbar bevorstehenden Produktionsstart von J.POD 1 US in Redmond, wie das Unternehmen mitteilt. Die ...

