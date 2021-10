NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Aktie der UBS nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 20 Franken belassen und ihren Verbleib im Portfolio "European Banks Top Picks" bekräftigt. Analyst Kian Abouhossein lobte in einer ersten Reaktion am Dienstag das "in allem Bereichen sehr starke Quartal" der Schweizer Großbank. Positiv hob er dabei insbesondere den starken Vorsteuergewinn hervor. Die starke Kapitalposition ermögliche fortgesetzte Aktienrückkäufe./ck/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.10.2021 / 06:31 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2021 / 06:31 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: CH0244767585

