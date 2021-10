Der Immobilien-Investor Adler Group will sich zum Abbau seiner Schulden von einem weiteren Immobilien-Paket trennen. Adler habe mit einem Investmentfonds eine Absichtserklärung über wesentliche Eckpunkte eines Verkaufs von knapp 15.000 vor allem in Ostdeutschland gelegenen Wohnungen unterzeichnet, teilte das Unternehmen am Dienstag mit.

Den vollständigen Artikel lesen ...