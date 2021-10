DJ Wirtschaft blickt zuversichtlich auf Ausbildungsmarkt 2021

BERLIN (Dow Jones)--Die Betriebe von Industrie und Handel, Handwerk und Freien Berufen haben nach Angaben von Wirtschaftsverbänden trotz Corona-Pandemie wieder mehr neue Ausbildungsverträge abgeschlossen. Das intensive Engagement aller Beteiligten habe fehlende Praktika und Berufsorientierung aus dem ersten Halbjahr aufgefangen. Per 30. September wurden von den Unternehmen laut den Angaben 435.383 Ausbildungsverträge geschlossen. Die Vertragszahlen von Betrieben der drei Wirtschaftsbereiche seien im Vergleich zum Vorjahr in Summe um 2,0 Prozent gestiegen.

Die Betriebe und Unternehmen in Deutschland leisteten mit ihrer hohen Ausbildungsbereitschaft wichtige Investitionen, um die anstehenden Zukunftsaufgaben wie Digitalisierung, Nachhaltigkeit, Energieeffizienz und Mobilität bewältigen zu können. Daher müsse die zukünftige Bundesregierung die berufliche Bildung stärken - über die Ausweitung der Berufsorientierung ebenso wie durch eine stärkere Unterstützung des internationalen Austauschs von Auszubildenden und Impulse zur besseren Ausstattung der Berufsschulen in der digitalen Welt.

Die Herausforderungen für eine künftige Bundesregierung blieben weiter groß. Für das 14. Jahr in Folge seien mehr unbesetzte Ausbildungsstellen als unvermittelte Bewerberinnen und Bewerber zu erwarten. "Um den Wirtschaftsstandort Deutschland zu gestalten, brauchen wir dringend beruflich qualifizierte Fachkräfte", mahnten die Verbände. Bei den Industrie- und Handelskammern wurden laut den Angaben bis Ende September 260.864 neue Ausbildungsverträge abgeschlossen, 0,4 Prozent mehr als im Vorjahr. Im Handwerk waren es 127.015 neue Verträge oder 2,7 Prozent mehr und bei den Freien Berufen 47.504 neue Ausbildungsverträge und damit ein Zuwachs um 9,9 Prozent.

Die Wirtschaftsverbände appellierten an junge Leute, sich noch jetzt auf eine Ausbildung zu bewerben. "Es ist noch nicht zu spät, einen Vertrag für das Ausbildungsjahr 2021/2022 abzuschließen", sagte der Präsident der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA), Rainer Dulger. "Mein Appell an alle noch unentschlossenen Jugendlichen ist: Wir brauchen Euch in den Betrieben", erklärte der Präsident des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK), Peter Adrian.

