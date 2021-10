Die EnBW hat mit dem Bau von zwei weiteren Großstandorten in Sachsen begonnen, die noch in diesem Jahr in Betrieb gehen sollen. Der Ladepark östlich von Zwickau wird über zwölf HPC-Ladepunkte verfügen. In Meerane werden im ersten Schritt acht HPC-Ladepunkte errichtet. Bei Bedarf kann die EnBW diesen Ladepark noch modular ausbauen: insgesamt sind 20 Ladepunkte in Meerane möglich. Der Standort liegt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...