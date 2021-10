FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 26.10.2021 - 11.00 am



- BERENBERG INITIATES INDUSTRIALS REIT WITH 'BUY' - TARGET 220 PENCE - BERENBERG INITIATES LONDONMETRIC PROPERTY WITH 'HOLD' - TARGET 270 PENCE - BERENBERG INITIATES SEGRO WITH 'BUY' - TARGET 1500 PENCE - BERENBERG INITIATES TRITAX BIG BOX WITH 'BUY' - TARGET 250 PENCE - BERENBERG INITIATES TRITAX EUROBOX WITH 'BUY' - TARGET 130 PENCE - BERENBERG INITIATES URBAN LOGISTICS REIT WITH 'BUY' - TARGET 200 PENCE - BERENBERG INITIATES WAREHOUSE REIT WITH 'BUY' - TARGET 200 PENCE - BERENBERG RAISES HOLLYWOOD BOWL PRICE TARGET TO 300 (280) PENCE - 'BUY' - CREDIT SUISSE CUTS OCADO PRICE TARGET TO 1500 (1550) PENCE - 'UNDERPERFORM' - GOLDMAN RAISES BRITISH LAND PRICE TARGET TO 670 (660) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS BARRATT DEVELOPMENTS PRICE TARGET TO 866 (868) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS COUNTRYSIDE PROPERTIES PRICE TARGET TO 631 (641) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS CREST NICHOLSON PRICE TARGET TO 506 (519) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS REDROW PRICE TARGET TO 932 (936) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS THG HOLDING PRICE TARGET TO 700 (920) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS VISTRY PRICE TARGET TO 1504 (1563) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES BELLWAY PRICE TARGET TO 4181 (4124) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES SOFTCAT PRICE TARGET TO 2310 (2110) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS PENNON GROUP PRICE TARGET TO 1175 (1575) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS RIO TINTO PRICE TARGET TO 6000 (6800) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES B&M TO 'OVERWEIGHT' ('NEUTRAL') - TARGET 720 (600) PENCE - JPMORGAN RAISES LONDONMETRIC PROPERTY TARGET TO 300 (275) PENCE - 'OVERWEIGHT' - MORGAN STANLEY INITIATES DS SMITH WITH 'OVERWEIGHT' - TARGET 450 PENCE - PEEL HUNT CUTS JAMES FISHER TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 550 (1150) PENCE - RBC CUTS HOCHSCHILD MINING PL PRICE TARGET TO 250 (260) PENCE - 'OUTPERFORM' - RPT/JPMORGAN RAISES HSBC PRICE TARGET TO 450 (440) PENCE - 'NEUTRAL' - SOCGEN RAISES HSBC PRICE TARGET TO 448 (424) PENCE - 'HOLD' - UBS RAISES BARCLAYS PRICE TARGET TO 250 (220) PENCE - 'BUY'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de