Fulda (ots) -Die Tage werden kürzer und die Temperaturen kühler. Der Herbst läutet entspannte Momente auf dem heimischen Sofa und die unangenehme Erkältungszeit ein. Die Aktivität der meisten Menschen fährt runter und damit auch das Immunsystem. Doch gerade sportliche Betätigungen kurbeln den Kreislauf an und halten den Winter über gesund und fit. Um der Gesundheit und dem eigenen Körper etwas Gutes zu tun, ist ein Besuch im Fitnessstudio (https://fitundfun-fulda.de/) im Herbst und Winter besonders ratsam.Das Fitness- und Gesundheitsstudio Fit & Fun in Fulda (https://fitundfun-fulda.de/) hat sich mit seinen 30 Jahren Erfahrung und den vielseitigen Angeboten als Gesundheitsanbieter im Kreis Fulda etabliert.Kunden, die einen Muskelaufbau anstreben, finden bei Fit & Fun ein weitreichendes Angebot (https://fitundfun-fulda.de/angebot-auf-einen-blick/) an den unterschiedlichsten Trainingsgeräten für nah zu jeder Muskelgruppe. Das gut ausgebildete und professionelle Personal berät die Kunden und hilft, den eigenen Körper effektiv zu formen. Zur Ausstattung gehören auch sogenannte E-Gym Kraftgeräte. Diese verfügen über eine hochinnovative Software, die auf den aktuellen sportwissenschaftlichen Erkenntnissen basieren. Mithilfe von Displays erhalten Trainierende den genauen Überblick über die Trainingserfolge. Das bietet den Mitgliedern ein hocheffizientes und sicheres Training, dass schnellere Erfolge beim Abnehmen, Muskelaufbau und Reha Behandlungen ermöglicht.Studioleiter Daniel Vey betont: "Betreutes Muskeltraining war und ist unsere Kernkompetenz. Hier sind wir mit unserem Team besser aufgestellt, als jedes andere Studio im Kreis Fulda. Jeder Trainierende bekommt einen individuellen und zielorientierten Trainingsplan. Bei uns im Fit&Fun Fulda geht es aber nicht alleine um Muskelkraft, sondern auch um Ausdauer, Beweglichkeit, Mobilität und Muskellängentraining."Den Mitgliedern wird auch ein breites Kursangebot (https://fitundfun-fulda.de/leistungen/kursplan/) geboten. Präventionskurse zur Ernährung vermitteln Basiswissen und helfen mit integrierten Übungen das gelernte Wissen direkt umzusetzen. Die Gruppen sind dabei in einer überschaubaren Größe von maximal 15 Teilnehmern eingeteilt. Der Happy FigurScout online Abnehmkurs, Personal Trainings und ein weitreichendes Reha-Sport Programm runden die Angebotspalette ab.Das Gesundheitsstudio Fit & Fun bietet nicht nur Programme für die körperliche, sondern auch für die geistige Gesundheit an. Mit einen eigenen Wellnessangebot, das darauf ausgerichtet ist, den Körper und den Geist in Einklang zu bringen, gewinnen die Mitglieder mehr Lebensqualität. Das Entspannen in der Sauna bringt für die Nutzer viele Vorteile mit sich. Durch das Schwitzen werden Giftstoffe aus dem Körper transportiert und der Kreislauf angekurbelt. Anschließende Kältebäder sorgen für eine Abhärtung des Körpers und stärken dessen Widerstandsfähigkeit gegen Erkältungsviren.Die Ausstattung vor Ort umfasst eine große gemischte Sauna mit 90 Grad und einer Außenterrasse, eine Bio-Sauna mit 60 Grad, eine große gemischte Dampfsauna, eine Infrarot-Kabine und eine separate Damensauna. Im Herren-, Damen- und gemischten Saunabereich können die Mitglieder auch zahlreiche Solarien nutzen. Das UV-Licht regt unter anderem die Bildung von Vitamin D an und stärkt das Immunsystem, was gerade in der dunklen Jahreszeit willkommen ist. Die eingesetzten modernen Solarien verzichten dabei weitestgehend auf die sogenannte UVB-Strahlung. Die positiven Effekte werden lediglich von den UV-A-Strahlen bewirkt.Mit der Unterdruckwellenbehandlung verfügt das Studio über eine innovative und patentierte Behandlungsmethode, die mit Normal- und Unterdruck auf die untere Körperhälfte einwirkt. Der Name des Vacustyler setzt sich aus den Wörtern "Vacuum' und "Bodystyling' zusammen und bietet vielfältige Einsatzmöglichkeiten. Eine Behandlung dauert ca. 30 Minuten und wird entspannt im Liegen absolviert. Besserung und Hilfe verspricht die Behandlung bei Cellulite, Lymphzirkulationsstörungen, schlaffer Haut und Besenreisern.Der Studioleiter Vey wendet sich ganz spezielle an Menschen mit Rückenbeschwerden: "Zur Verbesserung der Beweglichkeit und Stärkung der Muskulatur führen wir ein aktives Übungsprogramm mit Ihnen durch, das Rückenschmerzen vorbeugt. Aber es geht um mehr als nur Übungen. In unserem Kurs lernen Sie Ihren Rücken kennen! Wir geben Ihnen in jeder Stunde wichtige praktische Tipps mit auf den Weg, die Sie in Ihrem Alltag umsetzen können, um langfristig schmerzfrei zu bleiben! Zusätzlich zu dem theoretischen Wissen, das wir Ihnen ebenso näherbringen, sind Sie bestens dafür gewappnet das Thema Rücken selbst in die Hand zu nehmen." Weiterhin ergänzt Daniel Vey: "Der Einstieg in diese Kurse ist jederzeit möglich."Wer seinen Körper und Geist in der kalten Jahreszeit etwas Gutes tun möchte, sollte sich einmal persönlich vom Angebot von Fit & Fun im Kreis Fulda überzeugen.Weitere Informationen finden Sie unter https://fitundfun-fulda.de/Pressekontakt:Daniel VeyTelefon: 0661/9411411info@fitundfun-fulda.deOriginal-Content von: Fit und Fun, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/159550/5056207