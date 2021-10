Petersberg (ots) -Fit und Fun in Petersberg bietet Ihnen mit 40 Kursen, einem reichhaltigen Wellness-Angebot sowie Ernährungsprogrammen die Möglichkeit, bis ins hohe Alter beweglich, fit und gesund zu sein und es auch zu bleiben. Das Trainer-Team (https://fitundfun-petersberg.de/?page_id=30/unserteam) besteht aus gut ausgebildeten Fachleuten mit jahrelanger Erfahrung. Gerade in der kalten Jahreszeit oder in Zeiten einer Pandemie ist es besonders wichtig, das Immunsystem zu stärken. Dies geschieht durch ein gezieltes Aufbautraining sowie eine gesunde Ernährung und natürlich auch Wellness. Durch Wellness wird der größte Feind des Immunsystems, der Stress, abgebaut.Warum ist es wichtig, in der kalten Jahreszeit zu trainieren?Wenn es draußen kalt, dunkel und regnerisch ist, ist der Körper anfälliger für Viruserkrankungen. Durch die fehlende starke Sonneneinstrahlung kann der Körper nicht mehr so viel Vitamin D produzieren. Das bewirkt, dass der Mensch anfälliger für Depressionen und Erkrankungen wird.Das Training (https://fitundfun-petersberg.de/?page_id=26) erwärmt die Muskeln und sorgt für eine bessere Beweglichkeit. Die bereits vorhandene Muskelmasse bleibt erhalten. Das Training bewirkt, dass der Mensch weniger Hunger hat bzw. den sogenannten Nachbrenneffekt. Dieser sorgt dafür, dass der Körper noch bis zu einer Stunde nach dem Training Kalorien verbrennt. Durch Saunagänge wird die Durchblutung gefördert und das Immunsystem gestärkt. Der Auftrieb im Wasser reduziert das Körpergewicht und so fällt das Training leichter. Massagedüsen sorgen für den Abtransport der Schlackenstoffe, die das Wohlbefinden beeinträchtigen. Die Ernährung unterstützt durch Vitamine, Mineralien und Spurenelemente die Abwehrkräfte. Vitamin C hilft hervorragend gegen Erkältungen vorzubeugen.Fit und Fun Petersberg sorgt für eine sichere Trainingsumgebung!Luftreinigungsgeräte mit Hepa-Filtern sind überall in den Räumlichkeiten aufgestellt. Viren, Pollen, Bakterien, Aerosole und schlechten Gerüchen haben somit keine Chance. Die Trainer sind erfahren und die Geräte zertifiziert und geprüft.Das ProgrammDas Five & Five Gym sorgt dafür, dass der gesamte Körper durchtrainiert und gestreckt wird. Diese wissenschaftliche Methode beruht auf der Biokinematik. Über 40 Kurse (https://fitundfun-petersberg.de/?page_id=584) bieten eine große Auswahl. Fit und Fun erstellt Trainingspläne nach den jeweiligen persönlichen Bedürfnissen. Präventivkurse sorgen dafür, dass Rückenschmerzen erst gar nicht entstehen können. Yoga lässt sich so gut wie für jedes Problem nutzen. Reha-Sport (https://fitundfun-petersberg.de/?page_id=47) wird für alle mit bereits bestehenden Rücken- oder Gelenkbeschwerden, Diabetes oder Osteoporose, etc. empfohlen. Diese Kurse laufen über die Dauer von sechs Monaten (50 ÜE) und sind mit einer ärztlichen Verordnung für den Patienten kostenfrei. Reha-Sport kann grundsätzlich nicht verlängert werden. Da der Körper danach eine Pause braucht. Bei einigen Diagnosen wie behinderungsbedingten Bewegungseinschränkungen sind auch 120 ÜE möglich. Allerdings ist dafür eine fachärztliche Verordnung notwendig. Nach dem Training sorgt ein Saunagang für erholsame Entspannung.Das Wellness-ProgrammNatürlich können auch nur einzelne Teile des Angebotes gebucht werden. Die Hydrojet-Massageliege sorgt für eine angenehme Massage. Die Durchblutung wird angeregt, Gewebsflüssigkeiten inklusive Schlackenstoffen wird abtransportiert und Verspannung werden gelöst.Weitere Informationen erhalten Sie auf https://fitundfun-petersberg.de/Pressekontakt:Hassan ChliliTelefon: 0661/969890info@fitundfun-petersberg.deOriginal-Content von: Fit&Fun, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/159549/5056205