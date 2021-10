SHENZEN (IT-Times) - Der chinesische Elektroauto- und Batterieentwickler BYD Company Ltd. interessiert sich offensichtlich für ein Nickel Mining - Blockchain-Projekt in Indonesien. Die vom US-amerikanischen Investor Warren Buffett und seinem Fonds Berkshire Hathaway unterstütze BYD Company Ltd. zeigt...

Den vollständigen Artikel lesen ...