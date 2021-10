DGAP-News: Siltronic AG / Schlagwort(e): Expansion/Sonstiges

Siltronic AG: Spatenstich für die neue Waferfabrik in Singapur



26.10.2021 / 12:03

Pressemitteilung Siltronic AG Einsteinstraße 172 81677 München www.siltronic.com Spatenstich für die neue Waferfabrik von Siltronic in Singapur



München/Singapur, 26. Oktober 2021 - Siltronic, einer der Technologieführer in der Herstellung von Siliziumwafern, hat den ersten Spatenstich für seine neue Produktionsstätte im JTC Tampines Wafer Fab Park in Singapur vollzogen. In enger Zusammenarbeit mit dem Singapore Economic Development Board (EDB) wird Siltronic bis Ende 2024 rund 2 Mrd. Euro (entspricht knapp 3 Mrd. Singapur-Dollar) investieren und damit einen wichtigen Beitrag leisten, die wachsende Halbleiternachfrage abzudecken. Der Minister für Handel und Industrie in Singapur, Gan Kim Yong, war als Ehrengast anwesend. Begleitet wurde er von Siltronic-CEO Dr. Christoph von Plotho, der EDB-Geschäftsführerin Jacqueline Poh, sowie dem Siltronic-Standortleiter in Singapur, Niew Bock Cheng. "Mit unserer neuen 300 mm-Fabrik in Singapur unterstützen wir die Expansionspläne unserer Kunden. Mit der Entscheidung, in diese kosteneffiziente Anlage zu investieren, stellen wir die Weichen für eine weiterhin erfolgreiche Zukunft von Siltronic", sagt Christoph von Plotho. Die weltweite Nachfrage nach Halbleiterbauelementen, deren Ausgangsmaterial Siliziumwafer sind, steigt kontinuierlich. Das Angebot an Wafern ist bereits knapp und wird in den nächsten Jahren voraussichtlich noch knapper werden. Um die steigende Kundennachfrage zu befriedigen, wird Siltronic seine Kapazitäten erweitern, da die bestehenden Produktionskapazitäten bereits voll ausgelastet sind. Siltronic begann 1999 im JTC Tampines Wafer Fab Park in Singapur mit der Herstellung von 200 mm-Siliziumwafern. Im Jahr 2006 folgte im Rahmen eines Joint-Ventures mit Samsung Electronics eine zweite Fabrik für die Herstellung von 300 mm-Einkristallen und Wafern. Die neue 300 mm-Fabrik unter dem Joint-Venture mit Samsung wird die modernste Fabrik der Siltronic-Gruppe sein und Einkristalle sowie polierte und epitaxierte Wafer produzieren. Damit wird Singapur als wichtiges Produktionszentrum innerhalb des Siltronic-Netzwerks weiter gestärkt. Es werden etwa 600 neue Arbeitsplätze für Fachkräfte, Ingenieure, Techniker und Facharbeiter geschaffen. "Dies ist die größte Investition in der Geschichte von Siltronic. Mit den neuen, hochmodernen Produktionskapazitäten werden wir unsere Position als einer der Technologieführer weiter ausbauen. Diese Investition ist auch ein Beleg für unser langfristiges Engagement in Singapur", so von Plotho weiter. Jacqueline Poh vom EDB fügte hinzu: "Es ist unser Anliegen, das Wachstum der Halbleiterindustrie in Singapur mit Unternehmen wie Siltronic zu unterstützen. Die Entscheidung von Siltronic, seine größte und modernste Produktionsstätte in Singapur anzusiedeln, ist ein Beweis für unsere Attraktivität als globaler Halbleiter-Knotenpunkt. Die neue Fabrik wird unsere Halbleiterindustrie weiter stärken und gute Beschäftigungsmöglichkeiten in Singapur schaffen." Kontakt: Dr. Rupert Krautbauer

Leiter Investor Relations & Communications

Tel.: +49 (0)89 8564 3133

E-Mail: investor.relations@siltronic.com Unternehmensprofil: Siltronic ist einer der weltweit führenden Hersteller für Wafer aus Reinstsilizium und Partner vieler führender Halbleiterhersteller. Das Unternehmen unterhält Produktionsstätten in Asien, Europa und den USA. Siltronic entwickelt und fertigt Wafer mit einem Durchmesser von bis zu 300 mm. Siliziumwafer sind die Grundlage der modernen Mikro- und Nanoelektronik und bilden die Basis für Halbleiterchips, z. B. in Computern, Smartphones, Navigationssystemen sowie in vielen anderen Anwendungen. Die Siltronic AG beschäftigt rund 3.900 Mitarbeiter und ist seit 2015 im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet. Die Aktien der Siltronic AG sind im SDAX und im TecDAX gelistet.

