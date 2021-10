DGAP-News: Smart Equity AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung

Smart Equity AG: Ordentliche Hauptversammlung 2021 erfolgreich durchgeführt



26.10.2021 / 12:33

Smart Equity AG: Ordentliche Hauptversammlung 2021 erfolgreich durchgeführt



Die Smart Equity AG (WKN A0SMVD / ISIN DE000A0SMVD5) hat gestern ihre ordentliche Hauptversammlung 2021 in Köln abgehalten. Alle Beschlüsse zu den Tagesordnungspunkten wurden einstimmig gefasst. Unter anderem wurde über eine Neufassung der Satzung und die Schaffung eines genehmigten Kapitals in Höhe von 137.500,00 Euro abgestimmt.



In seinem Bericht zum abgelaufenen Geschäftsjahr stellten die Vorstände Eleni Issels und Dr. Johannes Blome-Drees die positive Entwicklung der Gesellschaft detailliert dar und erläuterten den aktuellen Stand der Projekte.



Im Mittelpunkt standen zwei Zoom-Liveschaltungen mit Michael Geike, CEO der Advanced Blockchain AG, und Till Wendler, CEO der peaq technology GmbH, die den anwesenden Aktionären ein Update über ihre Unternehmen gaben.



Michael Geike: "Die aktuellen Entwicklungen im Polkadot-Universum sind extrem vielversprechend, die Advanced Blockchain AG ist hier optimal positioniert."



Till Wendler: "Die aktuellen Entwicklungen zeigen, dass die peaq mit ihrer Technologie und den besonderen Funktionen besser denn je positioniert ist. Identitäten für Maschinen wie beispielsweise Fahrzeuge spielen eine immer größer werdende Bedeutung und lösen immer schwerwiegendere Probleme in unserer Ökonomie, wie reibungslose Authentifizierung zwischen Ladesäulen und einer stark steigenden Anzahl von Elektroautos für flächendeckende Ladevorgänge. Das Bewusstsein für den dringenden Bedarf an Technologien wie der von peaq zeigt sich unter anderem auch darin, dass peaq das erste Blockchain Unternehmen im VDA ist. Auch die generelle Akzeptanz und das Verständnis von Tokens für offene Systeme nimmt zu, was insbesondere in den nächsten Monaten sehr in die Karten von peaq spielen wird."



Die Smart Equity AG ist u.a. an der Advanced Blockchain AG und der peaq technolology GmbH beteiligt.





Der GSC-Bericht zur Hauptversammlung 2021 wird nach Erscheinen auf der Homepage des Unternehmens unter https://www.smartequityag.de/general-assembly.aspx veröffentlicht.





Köln, 26.10.2021



Der Vorstand





Ansprechpartner für Rückfragen:



Eleni Issels

Vorständin der Smart Equity AG,

Lütticher Straße 8a, 50674 Köln



Tel. (02 21) 2 40 34 96

Fax (0 32 12) 4 15 19 43



E-Mail: info@smartequityag.de

Internet: www.smartequityag.de

26.10.2021

