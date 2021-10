DJ AUKTION/Bundes-Anleihe technisch unterzeichnet

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Bundesfinanzagentur hat am Dienstag 7-jährige Bundesanleihen im Auktionsverfahren platziert. Die Transaktion war technisch unterzeichnet, was aber öfters zu beobachten ist bei Versteigerungen des Bundes. Die Bundesbank akzeptierte alle Gebote zum niedrigsten Kurs und berücksichtigte auf Nicht-Wettbewerbsbasis 95 Prozent aller Offerten zum gewichteten Durchschnittskurs. Mit Hilfe der zu Marktpflegezwecken einbehaltenen Tranche wurde das Emissionsvolumen erreicht. Nachfolgend eine Übersicht der Details der Aufstockungsauktion; in Klammern die Resultate der vorangegangenen Versteigerung gleicher Papiere am 21. September:

=== Emission 0%-ige Bundesanleihen mit Laufzeit 15. November 2028 Volumen 3 Mrd EUR Bietungsvolumen 2,985 Mrd EUR Zuteilungsbetrag 2,361 Mrd EUR Zeichnungsquote 1,3 (1,6) Durchschnittsrend. -0,31% (-0,50%) Durchschnittskurs 102,24 (103,63) Mindestkurs 102,24 (103,63) Wertstellung 28. Oktober 2021 ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf/smh

(END) Dow Jones Newswires

October 26, 2021 06:10 ET (10:10 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.