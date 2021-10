NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Novartis nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Underweight" mit einem Kursziel von 84 Franken belassen. Das Ergebnis im Kerngeschäft des Pharmakonzerns sei vor allem wegen geringerer Kosten im Bereich Innovative Medikamente besser als erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Richard Vosser in einer ersten Reaktion am Dienstag./ck/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.10.2021 / 07:25 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2021 / 07:26 / BST

