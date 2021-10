Vancouver, BC, 26. Oktober 2021 - Mobilum Technologies Inc. ("Mobilum" oder das "Unternehmen") (CSE: MBLM) (OTC: MBLMF) (FWB: C0B), ein technologieorientiertes Unternehmen, das traditionelle Finanzmittel durch digitale Zahlungsinfrastruktur und digitale Asset-Management-Technologien zugänglich macht, freut sich, die Einführung seiner aktualisierten Over-the-Counter-Trading-Desk-Website bekannt zu geben, die dem Unternehmen bislang ein Transaktionsvolumen von ca. CAD20 Mio. erwirtschaftet hat.

Der OTC-Trading Desk von Mobilum richtet sich ausschließlich an vermögende Privatpersonen und Institute, die Großaufträge von Bitcoin und anderen Kryptowährungen für Transaktionen über $50.000 ausführen möchten.

Mobilum bietet Kunden Zugang zu einem tiefen Liquiditätspool, einer vielfältigen Auswahl an digitalen Assets und einem hochgradig personalisierten Service, der es Kunden ermöglicht, hohe Volumina ohne Verzögerung und zu wettbewerbsfähigen Raten zu handeln.

"Die internationale Präsenz von Mobilum schafft einen hervorragenden Rahmen für die Bearbeitung des globalen Bitcoin-Marktes", sagte Michael Vogel, Chief Executive Officer von Mobilum. "Die Erweiterung unseres OTC-Dienstes wird es Mobilum ermöglichen, einzelne Händler sowie Krypto-Mining-Unternehmen, Börsen und Institutionen zu unterstützen, die in Kryptowährungen handeln möchten."

Zu den wichtigsten Funktionen, die den Kunden einen nahtlosen und sicheren großvolumigen Handel ermöglichen, gehören:

- Eine Vielzahl an Krypto-Assets

- Schnelle Abwicklung

- Keine Einzahlungs- oder Abhebungsgebühren

- Äußerst wettbewerbsfähige Handelsgebühren

- Personalisierter Service mit Händlern

Wojciech Kaszycki, President von Mobilum erklärte: "Wir sind mit den Bemühungen des Unternehmens mit der aktualisierten Einführung unserer OTC-Website sehr zufrieden und verzeichnen ein anhaltendes Wachstum beim Volumen der OTC-Transaktionen, da das Team im Einklang mit unserer Vision arbeitet, um unsere Kunden mit einem sicheren und nahtlosen Erlebnis zu begeistern."

Die oben aufgeführten Zahlen sind Annäherungen, ungeprüft und können sich für den Zeitraum vom 10. Juni 2021 bis zum 25. Oktober 2021 ändern.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Soy Garipoglu, Investor Relations, unter (778) 990-8985 oder per E-Mail unter sgaripoglu@mobilum.com.

Über Mobilum Technologies Inc.

Mobilum Technologies Inc. (CSE:MBLM) (OTC:MBLMF) (FWB:C0B) ist ein technologieorientierter Anbieter von Zahlungsleistungen (Payment Service Provider/PSP), der es sich zur Aufgabe gemacht hat, über eine digitale Zahlungsinfrastruktur und Digital-Asset-Management-Technologien den Zugang zum traditionellen Finanzsystem zu ermöglichen. Unser Ziel ist es, mit Hilfe der von Mobilum entwickelten On-Ramp- und Off-Ramp-Lösungen Verbrauchern in aller Welt die Umwandlung von Fiat- in Kryptowährung und Krypto- in Fiatwährung zu ermöglichen. Mobilum steigert den Shareholder Value durch die Entwicklung neuer Technologien zur Verwaltung digitaler Assets. Mobilum hat Niederlassungen in Kanada, Hongkong, Polen und Estland. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte Mobilum.com.

QUELLE: Mobilum Technologies Inc.

Verwandte Links:

https://mobilum.com/

https://buybitfast.com/

https://xportdigital.com

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=62227Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=62227&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA60743X1033Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.CA60743X1033