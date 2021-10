Der Klimawandel hat Nachhaltigkeit auch in Unternehmen in den Fokus gerückt. Das gilt besonders für Maschinen- und Anlagenbauer: 68 Prozent nennen in einer repräsentativen Umfrage Nachhaltigkeit als wesentlichen Bestandteil der Unternehmensstrategie. Nachhaltigkeit steht bei vielen Unternehmen ganz oben auf der Agenda- und eine Mehrheit setzt dabei auf digitale Technologien. So geben 68 Prozent der Maschinen- und Anlagenbauer an, dass Nachhaltigkeit ein wesentlicher Bestandteil ihrer Unternehmensstrategie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...