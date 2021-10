Die Corona-Pandemie hat für viele von uns zu einem erhöhten Stresslevel geführt. Helfen können dagegen Memes, wie eine aktuelle Studie zeigt. Wer sich in der Pandemie Memes angeschaut hat, der konnte die weltweite Gesundheitskrise psychologisch zumindest indirekt besser verkraften. Zu diesem Schluss kommen die Autor:innen einer wissenschaftlichen Studie, die jetzt im Fachjournal Psychology of Popular Media veröffentlicht wurde. "Die Ergebnisse zeigen in der Tat, dass Memes das Potenzial haben, unseren psychologischen Zustand und in ...

