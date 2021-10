Der Handelsstart des ersten Bitcoin-ETFs in den USA hat den Kurs der digitalen Leitwährung beflügelt. Am Mittwoch ist der ersehnte Ausbruch geglückt.Zehn Anbieter haben es seit 2017 immer wieder versucht, keiner hat es geschafft: Bei der Zulassung von Bitcoin-ETFs haben sich bislang alle die Zähne an der US-Börsenaufsicht SEC ausgebissen. Zumindest bis jetzt, denn am Dienstag hat mit dem Bitcoin Strategy ETF (BITO) von ProShares nun doch ein solches Anlageprodukt seine Premiere an der New York Stock ...

Den vollständigen Artikel lesen ...