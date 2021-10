Indizes werden ergänzt, um die EU-Anforderungen an Referenzwerte für den klimabedingten Wandel (EU Climate Transition Benchmark, CTB) zu erfüllenLondon - Das wachsende Interesse der Anleger an der Integration von Klimaaspekten in Anlageportfolios treibt die Entwicklung des nachhaltigen Investierens voran. BlackRock setzt sich dafür ein, seinen Kunden Anlageoptionen zu bieten, die den Umstieg auf eine kohlenstoffarme Wirtschaft unterstützen. Heute gibt das Unternehmen bekannt, dass die MSCI ESG Enhanced Focus Indizes, die als Benchmarks für...

Den vollständigen Artikel lesen ...