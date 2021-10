Bern (awp/sda) - Livia Artuso leitet künftig den Produktionsstandort Bern von CSL Behring. Das gab das Biotech-Unternehmen am Dienstag bekannt.Artuso tritt ihre Stelle Anfang 2022 an. Sie folgt auf Martin Schären, der nach 22 Jahren im Unternehmen in den Ruhestand tritt.Laut Communiqué kommt Livia Artuso von Lonza zu ...

