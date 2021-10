Heute nach Börsenschluss ist es soweit: Microsoft veröffentlicht die Zahlen zum ersten Quartal (bis Ende September). Die Aktie von Microsoft ist in den vergangenen Monaten kräftig gestiegen - jetzt muss der Software-Riese mit starkem Wachstum beweisen, dass das Vertrauen der Anleger gerechtfertigt ist.Analysten erwarten von Microsoft jedenfalls Zuwächse in allen wichtigen Segmenten. In der "Intelligent Cloud" wird ein Umsatzanstieg von 28 Prozent auf 16,58 Milliarden Dollar erwartet, der Zuwachs ...

