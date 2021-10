Der Goldpreis befindet sich seit Tagen zwar in "so einer Art" von Aufwärtstrend. Aber so wirklich stabil oder euphorisch wirkt die Lage nicht. Im Chart sehen wir den Kursverlauf bei Gold seit dem 12. Oktober. Am letzten Freitag wie auch gestern konnte der Preis für das Edelmetall die runde Marke von 1.800 Dollar überschreiten, aber ...

