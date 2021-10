Während der Veranstaltung EUSEW2021 tauschten Vertreter der EU-Kommission und der Solarindustrie ihre Meinungen aus, weshalb es wieder eine komplette Photovoltaik-Wertschöpfungskette braucht und was nötig ist, um für eine Renaissance zu sorgen.Solarpower Europe hat die "European Solar Initiative" ins Leben gerufen. Das erklärte Ziel ist es, bis 2025 in Europa wieder über eine integrierte Photovoltaik-Produktion von 20 Gigawatt Jahreskapazität zu verfügen. Gerade in den aktuellen Zeit, steigender Modulpreise und schlechter Verfügbarkeiten seitens der chinesischen Photovoltaik-Hersteller gewinnt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...