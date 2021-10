Laut Quartalsbericht von Facebook wachsen sowohl der Umsatz als auch die Zahlen derjenigen, die die Facebook-Dienste aktiv nutzen - global. In Deutschland sieht das offenbar anders aus. Facebook hat am Dienstag mit dem Umsatzbericht für das dritte Quartal 2021 gezeigt: Finanziell läuft es gut, der Umsatz ist um 35 Prozent gestiegen. Der Gewinn je Aktie hat die Erwartungen von Analysten übertroffen, mit einem Plus von 17 Prozentpunkten. Weltweit wächst auch die Zahl der aktiven Nutzer:innen - innerhalb von drei Monaten sind es 20 Millionen mehr Facebook-User:innen geworden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...