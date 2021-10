Tagesausblick für 27.10.: DAX im Aufwind. Datenflut geht weiter!

Richard Pfadenhauer,

HypoVereinsbank onemarkets

Heute konnten zahlreiche Unternehmen mit guten Ergebnisse aufwarten. Einige Konzerne erhöhten gar die Prognosen für das Gesamtjahr. Investoren nahmen die Steilvorlage gerne an und trieben die Aktienindizes mehrheitlich nach oben. So verbesserte sich der DAX um 1,1 Prozent auf 15.770 Punkte und der EuroStoxx50 um knapp ein Prozent auf 4.230 Punkten. Die Datenflut geht morgen weiter und könnte damit weitere Impulse setzen.

Am Anleihemarkt blieb es vergleichsweise ruhig. Es gab keine wichtigen Wirtschaftsdaten, die Impulse hätten liefern können. Zudem blicken die Investoren auf die EZB-Zinsentscheidung am Donnerstag. So stagnierte die Rendite 10jähriger Bundesanleihen bei Minus 0,13 Prozent. Bei den Rohstoffen zeigte sich ein zwiespältiges Bild. Die Edelmetalle Gold und Silber kamen kräftig unter Druck. Gold sank auf 1.790 US-Dollar und Silber auf 24 US-Dollar pro Feinunze. Der Ölpreis stagnierte derweil auf dem hohen Niveau.

Unternehmen im Fokus

In den USA wird aktuell darüber beraten, ob auch Kinder mit dem BioNTech-Impfstoff geimpft werden können. Zudem plant der Biotechkonzern den Bau einer Produktionsstätte in Afrika. Die schweizer Bank UBS meldete gute Zahlen und trieb die Aktie von Deutsche Bank mit nach oben. Das deutsche Finanzinstitut gab zudem bekannt, weitere Postbankfilialen zu schließen. Die Deutsche Lufthansa deutet nach einer Bodenbildung bei EUR 5,50 eine Erholung an. Die nächste Hürde liegt bei EUR 6,10. K+S hob die Prognose für das Gesamtjahr aufgrund weiterhin hoher Düngemittelpreise erneut an. Dennoch gab das Papier heute ab. Bei der Aktie von Pfeiffer Vacuum sorgte hingegen die Prognoseerhöhung für eine Kursexplosion um knapp zehn Prozent. Varta profitierte von positiven Analystenkommentaren.

Auch heute standen Wasserstoffaktien wie Ballard Power und Nel im Fokus der Investoren und stimulierten die beiden Themenindizes Global Hydrogen II Index sowie Hydrogen Select Index. Investments in saubere Technologien ist eines der Schwerpunktthemen des aktuellen onemarkets Magazins - kostenlos hier auf demonemarkets blog. Ende der Woche startet der Klimagipfel in Glasgow. Diese Themen könnten somit auch in den kommenden Tagen im Fokus der Investoren stehen. Starke Auftragszahlen sorgten zudem dafür, dass der Solactive Deutscher Maschinenbau Index überdurchschnittlich zulegte.

In Europa melden morgen unter anderem BASF, Banco Santander, Deutsche Bank, Puma und Spotify finale Geschäftszahlen für das zurückliegende Quartal. In den USA stehen die Zahlen von Boeing, Coca Cola, eBay, Ford und General Motors im Fokus.

Wichtige Termine

Deutschland - GfK-Konsumklimaindex für November

Frankreich - Verbrauchervertrauen, Oktober

Frankreich - Arbeitsmarkt, Q3

USA - Auftragseingang langlebige Güter, September

Chart: DAX

Widerstandsmarken: 15.940/16.020 Punkte

Unterstützungsmarken: 15.125/15.250/15.425/15.600/15.730 Punkte

Der DAX startete mit Kursgewinnen in den Handel und baute sie im Tagesverlauf weiter aus. Dabei gelang der Ausbruch über die Widerstandsmarke von 15.730 Punkte. Verteidigt der Index diese Marke besteht die Chance auf eine Fortsetzung des Trends bis 15.940 Punkte. Unterstützung findet der Leitindex bei 15.600 Punkte. Die Bullen haben das Zepter aktuell in Griff. Ein Stimmungsumschwung deutet sich frühestens unterhalb von 15.430 Punkte an .

DAX in Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunden)

Betrachtungszeitraum: 30.06.2021- 26.10.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAXin Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 27.10.2014- 26.10.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Inline-Optionsscheine auf DAX Index für eine Spekulation auf eine Seitwärtsbewegung des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR untere Barriere in Punkten obere Barriere in Punkten Letzter Bewertungstag DAX Index HR8QVS 7,39 11.200 16.400 16.12.2021 DAX Index HR9U6E 7,45 14.800 16.600 16.12.2021

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; 26.10.2021; 17:40 Uhr

