Der Leitindex SMI schliesst um 0,69 Prozent höher bei 12'146,52 Punkten. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, gewinnt 0,75 Prozent auf 1971,23 und der breite SPI 0,45 Prozent auf 15'606,28 Zähler.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Dienstag seinen positiven Trend fortgesetzt und ging mit einem deutlichen Kursplus aus dem Handel. Nach einem kleineren Rückgang am Nachmittag hatte der Schweizer Leitindex SMI nach positiven Daten zur Konsumentenstimmung in den USA wieder deutlich angezogen. Im Allgemeinen liegt der Fokus der Investoren aktuell aber klar auf den Zahlenupdates der Firmen...

