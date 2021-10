Evotec SE hat den angekündigten Börsengang in den USA eingeleitet. Angeboten werden bis zu 22.000.000 American Depositary Shares ("ADS"), die 11.000.000 Stammaktien des Unternehmens entsprechen. Das Angebot findet mittels einer bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde SEC (U.S. Securities and Exchange Commission) eingereichten Registrierungserklärung in Form des Formulars F-1 in der jeweils gültigen Fassung statt. Evotec erwägt, den Zeichnern zusätzlich eine 30-tägige Option zum Kauf weiterer ADS in einem Umfang von bis zu 3.300.000 zusätzlichen ADS zu gewähren. Der Verkauf der ADS und die Ausgabe der zugrundeliegenden Stammaktien wird unter Ausschluss des Bezugsrechts aus Evotecs genehmigtem Kapital erfolgen ....

