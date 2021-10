Der Schweizer Konzern ABB berichtet, dass die Nachfrage nach Elektrofahrzeugen ab dem Jahr 2036 größer sein wird als die Nachfrage nach Verbrennern. Um der steigenden Nachfrage gerecht zu werden, muss sich die Batterieherstellung in den nächsten Jahren erhöhen. Derzeit beherrschen vor allem asiatische Hersteller diesen Markt.? 75 Prozent der weltweiten Batterieproduktion geht auf asiatische Unternehmen zurück ? Europa will seinen Anteil an der Batterieproduktion von sieben auf 31 Prozent ...

Den vollständigen Artikel lesen ...