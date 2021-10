DJ TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 27. Oktober

=== *** 06:45 ES/Banco Santander SA, Ergebnis 3Q, Madrid 06:45 NO/Equinor ASA, Ergebnis 3Q, Stavanger *** 07:00 DE/BASF SE, Ergebnis 3Q (08:00 Presse-Telefonkonferenz; 10:00 Analysten-Telefonkonferenz), Ludwigshafen *** 07:00 DE/Deutsche Bank AG, Ergebnis 3Q (08:00 Presse- Telefonkonferenz; 13:00 Analysten-Telefonkonferenz), Frankfurt *** 07:00 DE/DWS Group GmbH & Co KGaA, Ergebnis 3Q, Frankfurt *** 07:30 FR/Schneider Electric SA, Umsatz 3Q, Rueil-Malmaison *** 08:00 DE/GfK-Konsumklimaindikator November PROGNOSE: -0,3 Punkte zuvor: +0,3 Punkte *** 08:00 DE/Import-/Exportpreise September Importpreise PROGNOSE: +1,5% gg Vm/+17,9% gg Vj zuvor: +1,4% gg Vm/+16,5% gg Vj *** 08:00 DE/Frühindikator zum Umsatz der gewerblichen Wirtschaft September *** 08:00 DE/Puma SE, Ergebnis 3Q (09:30 Presse-Telefonkonferenz; 15:00 Analysten-Telefonkonferenz), Herzogenaurach 08:00 DE/Washtec AG, Ergebnis 3Q, Augsburg 08:00 NL/Heineken NV, Trading Update 3Q, Amsterdam *** 08:30 ES/Iberdrola SA, Ergebnis 9 Monate, Bilbao *** 08:45 FR/Verbrauchervertrauen Oktober PROGNOSE: 101 zuvor: 102 *** 10:00 EU/EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe September PROGNOSE: +7,4% gg Vj zuvor: +7,9% gg Vj Drei-Monats-Rate PROGNOSE: +7,7% gg Vj zuvor: +7,9% gg Vj 10:00 DE/SPD, Grüne und FDP, PK zum Thema "Geordnete Beendigung der epidemischen Lage von nationaler Tragweite", Berlin 10:00 DE/IG BCE, Gewerkschaftskongress mit SPD-Kanzlerkandidat Scholz, Grünen-Vorsitzender Baerbock und FDP-Chef Lindner, Hannover *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders *** 11:00 DE/Bundeswirtschaftsminister Altmaier, PK zur Herbstprojektion der Bundesregierung, Berlin 11:00 DE/Bundeskanzlerin Merkel, Gespräch mit finnischer Ministerpräsidentin Marin, Berlin *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung 3-monatiger Langfrist-Refi-Tender 11:30 DE/Auktionsergebnis Aufstockung 15-jährige Bundesanleihe über 2 Mrd EUR 12:00 US/Spotify Technology SA, Ergebnis 3Q, New York 12:30 DE/Regierungs-PK, Berlin 12:30 DE/Bundeskanzlerin Merkel, Statement mit dem jordanischen König Abdullah, Berlin *** 12:55 US/Coca-Cola Co, Ergebnis 3Q, Atlanta *** 13:00 GB/Glaxosmithkline plc, Ergebnis 3Q, London *** 13:00 US/McDonald's Corp, Ergebnis 3Q, Oak Brook 13:00 US/Kraft Heinz Co, Ergebnis 3Q, Pittsburgh/Northfield *** 13:30 US/Boeing Co, Ergebnis 3Q, Chicago *** 13:30 US/General Motors Co (GM), Ergebnis 3Q, Detroit 13:30 GB/Schatzkanzler Sunak, Vorstellung Herbstbudget, London 14:00 DE/Bundesbank-Vorstandsmitglied Wuermeling, PG zu den Vorschlägen der EU-Kommission zur Umsetzung von Basel 3 in EU-Recht *** 14:30 US/Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter September PROGNOSE: -1,0% gg Vm zuvor: +1,8% gg Vm *** 16:00 CA/Bank of Canada (BoC), Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) 17:45 FR/Accor SA, Umsatz 3Q, Evry 18:05 FR/Unibail-Rodamco-Westfield SE, Trading Statement 3Q, Paris *** 22:05 US/Ebay Inc, Ergebnis 3Q, San Jose *** 22:09 US/Ford Motor Co, Ergebnis 3Q, Dearborn *** - DE/Stellenindex BA-X Oktober - DE/SPD, Grüne und FDP, Koalitionsverhandlungen (erste Sitzung der 22 Arbeitsgruppen), Berlin *** - IT/Telecom Italia SpA (TI), Ergebnis 3Q, Rom ===

