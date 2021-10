DGAP-News: YOC AG / Schlagwort(e): Produkteinführung/Markteinführung

YOC AG: YOC AG integriert Oracle Contextual Intelligence in die Supply-Side-Platform VIS.X für zukunftsfähiges Targeting



27.10.2021

YOC AG integriert Oracle Contextual Intelligence in die Supply-Side-Platform VIS.X für zukunftsfähiges Targeting Das Unternehmen etabliert mit diesem Schritt einen leistungsstarken Lösungsansatz für hochwertiges kontextuelles Targeting

Integration erweitert die bestehenden Targeting- und Brand Safety-Funktionen von VIS.X Berlin, 27. Oktober 2021 - Das Adtech-Unternehmen YOC AG (ISIN DE0005932735) integriert Oracle Contextual Intelligence in die Supply-Side-Platform VIS.X. Durch die Integration erweitert YOC die bereits bestehenden Targeting- und Brand Safety-Funktionen von VIS.X und ermöglicht Kunden somit ein zukunftsfähiges und sicheres kontextuelles Targeting. Das Unternehmen reagiert mit der Integration insbesondere auf die, im Hinblick auf das eingeleitete Ende des Third-Party-Cookies, steigende Bedeutung von zeitgemäßem kontextuellem Targeting. Im Gegensatz zu einem kontextuellen Ansatz, welcher Werbung allein passend zu einem Themenfeld ausspielt, liefert VIS.X nun mit Oracle's Contextual Intelligence einen vollumfänglichen semantischen Ansatz, der Webseiten in Gänze analysiert und dabei auch Sinnzusammenhänge erkennt. Dies erhöht nicht nur die Brand Safety, sondern auch die Reichweite und Effizienz der Werbeplatzierungen. "Mit Oracle integrieren wir die am Markt führende Lösung für Contextual Intelligence und helfen unseren Werbekunden dadurch ihre Präsenz in den für sie relevantesten Kategorien zu maximieren und die Brand Safety sowie die Leistung ihrer Kampagnen zu steigern. Investitionen in die Weiterentwicklung unserer Plattform VIS.X haben für uns höchste Priorität. Dadurch steigern wir unsere Positionierung als marktführender Technologieanbieter.", so Dirk Kraus, CEO der YOC AG. Über YOC

YOC ist ein Technologie-Unternehmen und entwickelt Software für den digitalen Werbemarkt. Durch die Kombination der eigenen programmatischen Handelsplattform VIS.X(R) und den YOC High-Impact Werbeformaten ermöglicht das Unternehmen ein optimales Werbeerlebnis für Werbetreibende, Publisher und Nutzer des mobilen Internets sowie mobiler Applikationen. Werbekunden erhalten durch die Verwendung von VIS.X(R) und den aufmerksamkeitsstarken Werbeformaten von YOC die Möglichkeit, die Bekanntheit ihrer Marke in Verbindung mit hochwertigem Werbeinventar zu steigern. Renommierte Premium-Publisher bieten eine globale Media-Reichweite an und profitieren von der hohen Monetarisierung von VIS.X(R). YOC ist als Pionier des Mobile Advertising seit 2001 auf dem Markt und seit 2009 im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet. Kontakt

